عاجل وبالخطوات.. أسهل طريقة لتغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر

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لاستمرار تلقي الخدمات في منصة أبشر يُعتبر رقم الجوال من أهم البيانات، ويمكن تحديثه حال فقدانه أو تغييره من خلال خطوات بسيطة.





تحديث رقم الجوال في أبشر



كيفية تحديث رقم الجوال في أبشر



منصة أبشر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030



تقديم كافة الخدمات الإلكترونية

