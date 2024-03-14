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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل وبالخطوات.. أسهل طريقة لتغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر

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تغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر
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لاستمرار تلقي الخدمات في منصة أبشر يُعتبر رقم الجوال من أهم البيانات، ويمكن تحديثه حال فقدانه أو تغييره من خلال خطوات بسيطة.اضافة اعلان

تحديث رقم الجوال في أبشر

وحددت منصة أبشر خطوات تحديث رقم الجوال في أبشر، موضحة أنه حال توفر الرقم السابق يرجى الدخول للهوية الرقمية واتباع الخطوات التالية:
1 – الدخول على منصة أبشر.
2 - اختيار تعديل معلومات المستخدم.
3 - النقر على تغيير رقم الجوال.
4 – ادخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد.
5 – اختيار حفظ وإدخال رمز التحقيق من رقم الجوال الجديد.


كما يمكن تحديث رقم الجوال في أبشر من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو موظفي التسجيل والتفعيل لتحديث رقم الجوال من هنا.

كيفية تحديث رقم الجوال في أبشر

وفي الوقت نفسه، حددت منصة أبشر أفراد، كيفية تحديث رقم الجوال في أبشر في حالة كان رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على الهوية الرقمية في منصة أبشر لأنه ملغى أو مفقود، وحينها يمكن اتباع الخطوات التالية:
1 - زيارة مواقع أجهزة أبشر للخدمة الذاتية.
2 - اختيار تحديث رقم الجوال.
3 - إتمام الخطوات، تسجيل الدخول على الهوية الرقمية في منصة أبشر من خلال رمز التحقق على رقم الجوال الجديد.


وطالبت المنصة، أنه في حال عدم التمكن من زيارة أجهزة أبشر للخدمة الذاتية يمكنك زيارة مكاتب موظفي التفعيل في الجوازات والأحوال لتغيير رقم الجوال الموثق.

منصة أبشر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030

وتعد منصة أبشر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لتسهيل حركة المعاملات الحكومية وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية واعتماد الشفافية والموضوعية.

 تقديم كافة الخدمات الإلكترونية

وتحرص منصة أبشر على تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل مؤتمت وآمن عبر تبني أحدث التقنيات، ليتمكن المستفيدون من إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة أي من الدوائر الحكومية المقدمة للخدمات.

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