عاجل وبالخطوات.. أسهل طريقة لتغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر

أ أ
لاستمرار تلقي الخدمات في منصة أبشر يُعتبر رقم الجوال
من أهم البيانات، ويمكن تحديثه حال فقدانه أو تغييره من خلال خطوات بسيطة.
تحديث رقم الجوال في أبشروحددت منصة أبشر خطوات تحديث رقم الجوال في أبشر، موضحة
أنه حال توفر الرقم السابق يرجى الدخول للهوية الرقمية واتباع الخطوات التالية:
1 – الدخول على منصة أبشر.
2 - اختيار تعديل معلومات المستخدم.
3 - النقر على تغيير رقم الجوال.
4 – ادخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد.
5 – اختيار حفظ وإدخال رمز التحقيق من رقم الجوال الجديد.
كما يمكن تحديث رقم الجوال في أبشر من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو موظفي التسجيل والتفعيل لتحديث رقم الجوال من هنا.
كيفية تحديث رقم الجوال في أبشروفي الوقت نفسه، حددت منصة أبشر أفراد، كيفية تحديث رقم
الجوال في أبشر في حالة كان رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على
الهوية الرقمية في منصة أبشر لأنه ملغى أو مفقود، وحينها يمكن اتباع الخطوات
التالية:
1 - زيارة مواقع أجهزة أبشر للخدمة الذاتية.
2 - اختيار تحديث رقم الجوال.
3 - إتمام الخطوات، تسجيل الدخول على الهوية الرقمية في منصة أبشر من خلال رمز التحقق على رقم الجوال الجديد.
وطالبت المنصة، أنه في حال عدم التمكن من زيارة أجهزة أبشر للخدمة الذاتية يمكنك زيارة مكاتب موظفي التفعيل في الجوازات والأحوال لتغيير رقم الجوال الموثق.