عاجل.. هل ينقطع حساب المواطن حال قيام المستفيد بتأجير عقاره

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطن، يتساءل فيه عن طبيعة استمرار الدعم أو انقطاعه حال قيامه بتأجير عقاره.



تأثير تأجير العقار على حساب المواطن:



حجز حساب المواطن في البنك:



التسجيل في حساب المواطن على رقم الجوال الجديد:



وكان أحد الأشخاص قد وجّه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. هل إذا أجرت ينقطع عني حساب المواطن؟.وجاء الرد :" في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع الدخل(برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية http://Portal.ca.gov.sa".وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن سبب حجز أحد البنوك لحساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه :" الراجحي قام بحجز حساب المواطن مصروف الأبناء بسبب إيقاف الخدمات".وجاء الرد من قبل خدمة المستفيدين: "أهلا بك، لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".وأوضح أنه في حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي http://samacares.sa، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال، بشأن كيفية التسجيل في حساب المواطن على رقم الجوال الجديد حالة إلغاء الرقم القديم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. رقمي القديم تم إلغاؤه.. كيف أقدر أخلي حساب المواطن على رقمي الجديد؟".وجاءه الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام.. بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال".