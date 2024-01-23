عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن.. ماذا عن مُعدد الزوجات؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على تساؤل من قبل مواطن يطالب فيه باستثناء معدد الزوجات من أي استثناءات تمنعه الاستحقاق الشهري من الدعم. اضافة اعلان





استحقاق معدد الزوجات في حساب المواطن:



راتبه تجاوز الحد المانع هل يستحق دعم المواطن:



وكان أحد المواطنين قد بعث بسؤال يقول فيه " عندي زوجتين و٧ أبناء وشقتين وإحدى الزوجات موظفة وممنوع من الاستحقاق لتعدي الحد المانع.. لماذا لا يستثنى المعدد؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"أهلا بك ، يتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة، ويختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك ".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال وُجه له من قبل مواطن يطالب بصرف الدعم الشهري مع اعترافه أن راتبه تجاوز الحد المانع لكن عليه مديونيات.وكان أحد الأشخاص قد بعث باستفسار لخدمة المستفيدين يقول فيه : "أنا صحيح راتبي يتجاوز الحد المانع.. ولكن عندي إيقاف خدمات ومطالب بسداد مديونيات.. أرجو إعادة صرف المبلغ".وجاءه الرد بالقول : " أهلا بك.. في تجاوز إجمالي دخل الأسرة الحد المانع من الدعم تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم".