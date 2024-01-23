الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن.. ماذا عن مُعدد الزوجات؟

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على تساؤل من قبل مواطن يطالب فيه باستثناء معدد الزوجات من أي استثناءات تمنعه الاستحقاق الشهري من الدعم.اضافة اعلان

استحقاق معدد الزوجات في حساب المواطن:


وكان أحد المواطنين قد بعث بسؤال يقول فيه " عندي زوجتين و٧ أبناء وشقتين وإحدى الزوجات موظفة وممنوع من الاستحقاق لتعدي الحد المانع.. لماذا لا يستثنى المعدد؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"أهلا بك ، يتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة، ويختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك ".

راتبه تجاوز الحد المانع هل يستحق دعم المواطن:


أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال وُجه له من قبل مواطن يطالب بصرف الدعم الشهري مع اعترافه أن راتبه تجاوز الحد المانع لكن عليه مديونيات.
وكان أحد الأشخاص قد بعث باستفسار لخدمة المستفيدين يقول فيه : "أنا صحيح راتبي يتجاوز الحد المانع.. ولكن عندي إيقاف خدمات ومطالب بسداد مديونيات.. أرجو إعادة صرف المبلغ".

وجاءه الرد بالقول : " أهلا بك.. في تجاوز إجمالي دخل الأسرة الحد المانع من الدعم تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم".

اقرأ أيضا

كويتية "أم لمواطنين".. كيف تسجل في حساب المواطن لاستحقاق الدعم؟

"الغذاء والدواء" توضح طريقتين للإبلاغ عن منتج معيب في الأسواق

مؤسسة البريد تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

عاجل.. 5 أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني.. احذر ارتكابها

شرطان أساسيان للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 8:20 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

توجيه من حساب المواطن لمن انقطع عنه الراتب التقاعدي لوالده

حساب المواطن 12:50 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

هل الديون المستحقة على الزوج تؤثر على الدخل الشهري للزوجة في حساب المواطن؟

حساب المواطن 7:02 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إصدار خطابات رسمية للمواطنين

متحدث العاصمة المقدسة - أسامة زيتوني 5:35 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من متحدث العاصمة المقدسة حول غرامة إطعام الحمام أو الطيور

اقرأ أيضا

وزارة الشؤون البلدية
4:54 م الإثنين، 22 يناير 2024

مستشار التوطين: توفير 8 آلاف وظيفة في القطاع الهندسي براتب 7 آلاف ريال

ارامكو السعودية
4:39 م الإثنين، 22 يناير 2024

"أرامكو" تُعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

641b577fd53c226fbf434f07b80fcd92(1)
4:03 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. بشرى لهؤلاء.. "STC" تفتح باب التوظيف برواتب وبدل سكن وتأمين طبي شامل

حساب المواطن
3:43 م الإثنين، 22 يناير 2024

طريقة معرفة الحد المانع في حساب المواطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب مواطن
2:02 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن.. ماذا عن مُعدد الزوجات؟

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:14 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مواقيت الصلاة الثلاثاء 11 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

صندوق التنمية العقارية
1:00 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن وصل للدفعة الأخيرة وتفاجأ بتجاوزه فترة الـ 36 شهرا

مساند
12:35 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مساند: 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
12:01 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. راتب يتجاوز 11 ألف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات

ابشر
11:29 م الإثنين، 22 يناير 2024

"أبشر" تحذّر من عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة