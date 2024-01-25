عاجل.. كيف يتم تسجيل الأيتام في حساب المواطن للاستفادة من الدعم؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطنة تتساءل فيه عن كيفية تسجيلها في حساب المواطن هي وشقيقتها بعد وفاة الأب وزواج الأم.





تسجيل الأيتام في حساب المواطن: اضافة اعلان



المتوفي زوجته في حساب المواطن:



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "السلام عليكم.. أنا وأختي أيتام والأم متزوجة نبغى نسجل بحساب مواطن كيف الطريقة؟".وجاء الرد من قبل خدمة المستفيدين : " وعليكم السلام.. في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان".وفي وقت سابق، وجه حساب خدمة المستفيدين، تنبيها للأشخاص المتوفى زوجاتهم، أثناء القيام بعملية التسجيل في الحساب لأجل استحقاق الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " المستفيد المتوفية زوجته حالته الاجتماعية في برنامج حساب المواطن ماذا يختار "أعزب أم متزوج"؟ ".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " لابد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية".وأوضح أنه في حال تم تحديث "الحالة الاجتماعية" بإمكانك التوجه إلى حسابك(ملف المستفيد، بيانات عامة) وتغيير الحالة الاجتماعية وفي حال وجود تابعين يتم اختيار الحالة الاجتماعية"أرمل" ثم تقديم الطلب من "المراجعة".