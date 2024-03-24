توضيح من المرور بخصوص تجديد الفحص الدوري للسيارات كل سنة

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أن الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة يتم بعد مرور 3 سنوات ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مواطن، قال فيه : "هل تجديد الفحص الدوري للمركبات يكون كل سنة أم مع تجديد استمارة المركبة ؟!".



الفحص الفني الدوري للمركبات



طلب استبدال لوحات المركبات عبر منصة أبشر:

عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة" إلكترونيا:

وأجابت الإدارة، بقولها: "مرحباً بك، يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة ومن ثم يلزم الفحص سنوياً. سعدنا بتواصلك".هذا وتقدم الإدارة العامة للمرور جميع خيارات طلب استبدال لوحات المركبات للمستفيدين عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور.وأوضحت أيضا إمكانية استبدال لوحات المركبات للأفراد عبر "أبشر أفراد"، وللشركات عبر "أبشر أعمال"، وذلك من خلال حساب مالك المركبة بعد التحقّق من المتطلبات النظامية.يذكر أن خدمة استبدال اللوحات تأتي امتدادًا لجهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز التحول الرقمي للخدمات المرورية، تماشيًا مع أهداف وزارة الداخلية في إتاحة خدمات يستطيع المستفيد تنفيذها من مكان وجوده، وبما يسهم في توفير تجربة مستخدم متميّزة لخدمات قطاعات الوزارة.وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة" إلكترونيًّا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م.وأوضحت أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.