عاجل.. كيف يتم إلزام الوسيط العقاري برفع مبلغ الضمان في منصة إيجار؟

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أجابت منصة إيجار على سؤال أحد الأشخاص يستفسر فيه عن الطريقة التي من خلالها يمكنه إلزام الوسيط العقاري برفع مبلغ الضمان في المنصة.
إلزام الوسيط العقاري بمبلغ الضمان:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "كم هي نسبة التأمين"الضمان" القانونية على عقد الإيجار السكني؟ وكيف ألزم الوسيط العقاري برفعها في منصة إيجار؟".
وجاء الرد :"أهلًا بك.. نود إفادتك بأن بالاتفاق بين أطراف العقد يتم تحديد مبلغ الضمان.. شاكرين لك حسن تواصلك".
إنهاء عقد الإيجار عبر منصة إيجار:كما كشفت منصة إيجار عن سبب يواجه العملاء على المنصة، وذلك في محاولة إنهاء عقد الإيجار.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا للمنصة يقول فيه :"إيش مشكلة إلغاء العقود لي أكثر من أسبوع أحاول انهي عقد الإيجار ما أنا قادر يطلع لي خطأ".
وردت عليه المنصة بالقول :"حياك الله.. نود إفادتك بأن لا بد من كتابة السبب في الملاحظات لتتمكن من إرسال طلب الإنهاء نسعد بخدمتك".
تجديد العقد عبر منصة إيجار:أيضا ردت منصة إيجار على سؤال تلقته من قبل أحد الأشخاص انتهى عقده ويريد في تجديده على المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. خانة تجديد العقد لا تظهر للمؤجر ولا تظهر للمستأجر ارغب بتجديد العقد علما أن العقد منتهي من ٤ شهور" .
وجاء الرد من منصة إيجار على استفساره بالقول :" حياك الله.. مدة تجديد العقد بعد الانتهاء 120 يوماً, في حال انتهاء المدة يتم إبرام عقد جديد.. نسعد بخدمتك".