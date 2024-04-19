عاجل.. كيف يتم إلزام الوسيط العقاري برفع مبلغ الضمان في منصة إيجار؟

أ أ

أجابت منصة إيجار على سؤال أحد الأشخاص يستفسر فيه عن الطريقة التي من خلالها يمكنه إلزام الوسيط العقاري برفع مبلغ الضمان في المنصة.



إلزام الوسيط العقاري بمبلغ الضمان:



إنهاء عقد الإيجار عبر منصة إيجار:



تجديد العقد عبر منصة إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "كم هي نسبة التأمين"الضمان" القانونية على عقد الإيجار السكني؟ وكيف ألزم الوسيط العقاري برفعها في منصة إيجار؟".وجاء الرد :"أهلًا بك.. نود إفادتك بأن بالاتفاق بين أطراف العقد يتم تحديد مبلغ الضمان.. شاكرين لك حسن تواصلك".كما كشفت منصة إيجار عن سبب يواجه العملاء على المنصة، وذلك في محاولة إنهاء عقد الإيجار.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا للمنصة يقول فيه :"إيش مشكلة إلغاء العقود لي أكثر من أسبوع أحاول انهي عقد الإيجار ما أنا قادر يطلع لي خطأ".وردت عليه المنصة بالقول :"حياك الله.. نود إفادتك بأن لا بد من كتابة السبب في الملاحظات لتتمكن من إرسال طلب الإنهاء نسعد بخدمتك".أيضا ردت منصة إيجار على سؤال تلقته من قبل أحد الأشخاص انتهى عقده ويريد في تجديده على المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. خانة تجديد العقد لا تظهر للمؤجر ولا تظهر للمستأجر ارغب بتجديد العقد علما أن العقد منتهي من ٤ شهور" .وجاء الرد من منصة إيجار على استفساره بالقول :" حياك الله.. مدة تجديد العقد بعد الانتهاء 120 يوماً, في حال انتهاء المدة يتم إبرام عقد جديد.. نسعد بخدمتك".