شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في كل من (الرياض، المدينة المنورة) حسب المسميات والشروط التالية:



- مدير إدارة الأصول والتميز التشغيلي (Asset Management & Operation Excellence Director)

- أخصائي الأداء والتقارير (Performance and Reporting Specialist)

- مدير تخطيط محفظة المشاريع (Project Portfolio Planning Manager)





التخصصات المطلوبة:



مناطق التوظيف:



الشروط العامة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

