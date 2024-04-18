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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

شركة المياه
أرشيفية
أ أ
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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في كل من (الرياض، المدينة المنورة) حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

- مدير إدارة الأصول والتميز التشغيلي (Asset Management & Operation Excellence Director)
- أخصائي الأداء والتقارير (Performance and Reporting Specialist)
- مدير تخطيط محفظة المشاريع (Project Portfolio Planning Manager)

التخصصات المطلوبة:


- التخصصات الإدارية 
- التخصصات الهندسية

مناطق التوظيف:


- الرياض
- المدينة المنورة

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن الشركة:


شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة سعودية ، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة)، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم من خلال عقود الشراكات الأجنبية ،حيث تقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء ، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي ، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية و حماية البيئة ، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة ، وتقديم خدمات راقية للعملاء ، وتطوير الكفاءات السعودية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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