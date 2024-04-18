عاجل.. هل يكفي خطاب"إخلاء الطرف" من الصندوق العقاري لإثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي؟

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح فيه عن مدى كفاية خطاب الإفادة في إثبات السكن.
إثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل يكفي خطاب إفادة من صندوق التنمية العقارية من أجل إثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين:" عزيزي المستفيد يمكنك طباعة خطاب الإفادة "إخلاء الطرف" عن طريق الدخول على حسابك الشخصي في موقعنا الالكتروني من خلال الرابط التالي اضغط هنا
إخلاء طرف لمتوفي في الصندوق العقاري:أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن كيفية الحصول على "إخلاء طرف" لمتوفي.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أريد خطاب إفادة، أنا وكيل لورثة عن متوفي كيف الطريقة؟".
وجاء الرد على ستفساره بالقول :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. بإمكانك الحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك الزملاء إن شاء الله" .
تعليق الخصومات في الصندوق العقاري:كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل أحد الأشخاص ستوضح فيه عن إمكانية الخصم مع السداد المبكر للقرض العقاري.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "هل هناك خصم للسداد المبكر للقرض العقاري وكيف يمكن معرفة مقدار الخصم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين: "عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا . سعدنا بتواصلك".