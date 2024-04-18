عاجل.. هل يكفي خطاب"إخلاء الطرف" من الصندوق العقاري لإثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي؟

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح فيه عن مدى كفاية خطاب الإفادة في إثبات السكن.



إثبات السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي:



إخلاء طرف لمتوفي في الصندوق العقاري:



تعليق الخصومات في الصندوق العقاري:

