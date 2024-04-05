عاجل.. منزل مملوك مشاطرة بين الزوجين ومرهون للصندوق العقاري.. هل يمكن للزوجة بيع نصيبها؟

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على سؤال زوجة، تستفسر عن إمكانية تصرفها في منزل تمتلك نصفه مشاطرة مع زوجها وهو مرهون للصندوق العقاري.



التصرف في منزل مرهون للصندوق العقاري:



فك الصك المرهون في الصندوق العقاري:



نقل المديونية أثناء شراء عقار مرهون:



وكانت إحدى الزوجات قد أرسلت سؤالا تقول فيه:" السلام عليكم..أنا شاركت زوجي ببناء منزل تقريبا أنا وهو النص بالنص وهو الآن مرهون للبنك العقاري وأريد أن يكتب نص البيت باسمي ولا أعلم هل بإمكانه كتابته باسمي.. وش الإجراءات".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين بالقول :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لا يمكن التصرف في عقار مرهون لدى صندوق التنمية العقارية حتى يتم سداد كامل القرض وفك الرهن.. سعدنا بتواصلك".كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار مواطن يسأل عن كيفية فك الرهن لأجل الحصول على تعويض لعقار مزال.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا للبرنامج يقول فيه :" السلام عليكم.. أرفع لكم شكواي وكلي أمل في تفهمكم وتعاونكم معي لحل مشكلتي أرغب في فك الرهن لاستلام التعويض للعقار المزال".وأضاف:"لكن للأسف يشترط الصندوق تحديث الصك علماً أن هيئة عقارات الدولة لا تشترط تحديث الصك ولكن تطلب فك الرهن فقط.. فأرجو مساعدتي في فك الرهن دون شرط التحدي ".وجاءه الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد يمكنك تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية من خلال الخطوات التالية":1-زيارة فرع صندوق التنمية العقارية لطلب خطاب تحديث الصك.2- الدخول على موقع ناجز لتحديث الصك.3- بعد الانتهاء من تحديث الصك, يتم طباعة الصك ومراجعة فرع صندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات في النظام.أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على سؤال وجه له من قبل مالك عقار يستفسر عن طبيعة نقل المديونية لشخص تقدم لشراء عقار مرهون.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم هل يمكن نقل المديونية لشخص آخر يريد شراء منزل مرهون لدى الصندوق.. ولا لازم سداد المديونية من المالك؟" .وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد يتم سداد كامل المتأخرات لاستكمال إجراءات المبايعة.. سعدنا بتواصلك".