عاجل.. الصندوق العقاري: نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني لا يشمل هؤلاء

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار مواطن يسأل عن نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني.



المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين:



تأثير القرض الشخصي على الدعم السكني:



إيقاف الدعم في صندوق العقاري بسبب إعادة الجدولة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. لو سمحت أنا ماخذ القرض العقاري مع دعم العسكر 140 ألف ، هل سمحتوا بالنقل بين البنوك مع استمرار الدعم؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول: "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. برنامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني, لا يشمل المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين".وفي وقت سابق رد حساب العناية بالمستفيدين ، على سؤال مواطن يستوضح فيه عن مدى تأثير القرض الشخصي على إيقاف الدعم السكني.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"في حال إني قدمت على قرض شخصي هل يتوقف عني الدعم السكني؟".وجاء الرد من عناية المستفيدين :"عزيزي المستفيد.. الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني":1 -إلغاء العقد.2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.4-التعثر بسداد القسط الشهري.5- السداد المبكر للتمويل.كما أجاب أيضا حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يستوضح عن سبب إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " قمت بعمل إعادة جدولة للقرض العقاري من قبل مصرف الراجحي لكن للأسف تم إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة بحيث لم يتم الاعتماد للعقد الجديد".وأوضح أن مصرف الراجحي أفاد أن تخير الدعم من قبل الصندوق العقاري .. أرجو حل شكواي ورفع الضرر عني.وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم رفع طلب إعادة الجدولة والمتابعة عن طريق الجهة الممولة.. سعدنا بتواصلك".