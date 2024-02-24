عاجل.. هل يقبل حساب المواطن إثبات أهلية أرملة بصك ملكيةِ زوجها المتوفى؟

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كشف حساب المواطن عن موقفه من إثبات أهلية أرملة، بصك
ملكيةِ زوجها المتوفى، وذلك من أجل حصولها على الدعم من البرنامج.
إثبات أهلية أرملة بصك ملكية لزوجها المتوفىوقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة
"إكس": إنه "في حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية
لابد أن يكون المستند باسم "المتقدم بالطلب" وغير مشترك".
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين يقول فيه: " أرملة متوفى زوجها، وهي مستقلة في بيت زوجها وكبيرة بالعمر، ولديها صك ملكيه باسم الزوج.. هل يُقبل صك الملكية في إثبات أهليتها؟".
وعليكم السلام ،في حال تم ارفاق صك ملكية كمستند لاثبات الاستقلالية لابد ان يكون المستند بإسم "المتقدم بالطلب" و غير مشترك ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 23, 2024
خطوات تسجيل الأرملة في حساب المواطنوفي إفادة أخرى، قال حساب المواطن عبر صفحة خدمة
المستفيدين في منصة "إكس": "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة
التابعين وإرفاق أحد هذه المستندات:
- صك حصر الورثة.
- شهادة ميلاد التابعين.
- بطاقة العائلة.
وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد - المرفقات).
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين يقول فيه: "هل الأرملة التي عمرها 72 سنة وتسكن في منزل زوجها المتوفى يحق لها التسجيل في حساب المواطن؟".
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟
- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.