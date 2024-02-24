عاجل.. هل يقبل حساب المواطن إثبات أهلية أرملة بصك ملكيةِ زوجها المتوفى؟

أ أ

كشف حساب المواطن عن موقفه من إثبات أهلية أرملة، بصك ملكيةِ زوجها المتوفى، وذلك من أجل حصولها على الدعم من البرنامج.





إثبات أهلية أرملة بصك ملكية لزوجها المتوفى



وعليكم السلام ،في حال تم ارفاق صك ملكية كمستند لاثبات الاستقلالية لابد ان يكون المستند بإسم "المتقدم بالطلب" و غير مشترك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 23, 2024

خطوات تسجيل الأرملة في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": إنه "في حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون المستند باسم "المتقدم بالطلب" وغير مشترك".جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين يقول فيه: " أرملة متوفى زوجها، وهي مستقلة في بيت زوجها وكبيرة بالعمر، ولديها صك ملكيه باسم الزوج.. هل يُقبل صك الملكية في إثبات أهليتها؟".وفي إفادة أخرى، قال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق أحد هذه المستندات:- صك حصر الورثة.- شهادة ميلاد التابعين.- بطاقة العائلة.وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد - المرفقات).جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين يقول فيه: "هل الأرملة التي عمرها 72 سنة وتسكن في منزل زوجها المتوفى يحق لها التسجيل في حساب المواطن؟".







خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة، وهي:- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن ( من هنا ).يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.







حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.