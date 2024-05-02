بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر "أبشر"

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كشفت الإدارة العامة للمرور، أن الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة أصبحت الآن أسهل كثيرًا، عبر منصة أبشر.





طريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا



خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة



الأسباب التي تؤدي إلى حجز المركبات



وأوضحت أنها حرصت على توفير عدد من الخطوات الإلكترونية لإتمام هذه الخدمة، بغض النظر عن السبب الذي أدى إلى حجز المركبة من صاحبها.وعن الاستعلام عن المركبة المحجوزة، بينت أن ذلك يتم إلكترونيًا من خلال اتباع هذه الخطوات:1 - الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.2 - الدخول إلى الحساب الرسمي على المنصة بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.3 – الانتقال بعد ذلك إلى خدمات المركبات من تبويب الخدمات الإلكترونية.4 - تحديد قائمة الاستعلامات واختيار المركبات المحجوزة.5 - النقر على عرض المعلومات، وبعد حجز المركبة سيظهر لك الاسم وموقع وتاريخ حجز المركبة على الفور.وأضافت أن إجراء حجز المركبات يتم اتخاذه قانونيًا في العديد من الحالات، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الآتي:1 - تجاوز إشارة المرور الحمراء عن عمد.2 - تجاوز السرعة التي تم تحديدها للطرق.3 - في حالة وجود مركبة تسير بلوحة واحدة أو بدون لوحة نهائيًا.4 - إذا قام صاحب المركبة بوضع عوائق تؤدي إلى إعاقة رؤية اللوحة.5 - عند القيادة بدون وجود رخصة قيادة صالحة للاستخدام، أو أن رخصته لا تُمكّنه من قيادة نوع المركبة المستخدمة في هذا الوقت.6 - عدم التزام السائق بالقوانين المرورية أو التعرض للخطر نتيجة الإهمال في القيادة.