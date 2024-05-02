عاجل.. بالخطوات.. الاعتراض على نتيجة الاستحقاق ومبلغ معاش الضمان الاجتماعي

أ أ

حددت لائحة نظام الضمان الاجتماعي المطور، كيفية الاعتراض على نتيجة الاستحقاق أو مبلغ المعاش.

وأتاحت للمستفيد الذي ظهرت نتيجة أهليته مؤهل، وصدرت له دفعة مالية إمكانية تقديم شكوى مالية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

- الضغط على أيقونة الدفعات المالية.

- التحقق من مبلغ المعاش.

في حال ظهر للمستفيد وجود نقص في المبلغ، يمكنه خلال المدة المحددة نظامًا (30 يومًا) من صدور الدفعة المالية الضغط على أيقونة تقديم شكوى مالية، علمًا أنه عند انتهاء المدة المحددة نظامًا يتم إخفاء هذه الأيقونة.





هل هناك مدة محددة لتقديم الاعتراض؟



ما مدة دراسة الشكوى؟



ما آلية رفع شكوى مالية بسبب نقص مبلغ الدعم؟



كم من الوقت سيستغرق الاعتراض للنظر فيه؟



كيف تتم معرفة نتيجة دراسة الشكوى المالية؟



المستحق التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام وهي 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة.يتم دراسة الشكوى خلال 60 يومًا.لتقديم شكوى مالية بسبب نقص المعاش عن القيمة الصحيحة بناء على الشروط والمعايير؛ أو كما يظهر في حاسبة قيمة المعاش خلال الفترة النظامية.لذلك يجب على المستفيد تقديم الشكوى خلال 30 يومًا من تاريخ 10 ميلادي من كل شهر وذلك عن طريق:الدخول إلى المنصة – الصفحة الرئيسة.– اختيار التذاكر.-إنشاء تذكرة جديدة.-اختيار الحقول المناسبة.-اختيار تصنيف ""شكوى مالية" – استرداد مالي.- تعبئة الحقول المطلوبة مع بيان سبب الاعتراض، وتحديد المبلغ، وعدد الدورات المشمولة فيه.-إرفاق الوثائق الداعمة.-إدخال الوصف ""شرح الشكوى".-الضغط على ""إنشاء".-تم تقديم الشكوى المالية بنجاح.تتم دراسة الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.الدخول إلى المنصة.– الصفحة الرئيسة.– البرامج.برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.- الشكاوى المالية.– الضغط على أيقونة (العين).– الاطلاع على نتيجة الشكوى.