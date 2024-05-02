جمع الزوجة بين معاش زوجها المتوفى وأجرها؟.. توضيح من التأمينات

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أجازت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للزوجة، الجمع بين معاش زوجها المتوفى وأجرها من عملها.

وردًا على استفسار لأرملة تقول إنها قُبلت في وظيفة بالتعاقد وخاضعة لنظام التأمينات، هل يتوقف عنها راتب زوجها المتوفى؟

أجابت "التأمينات" عبر حسابها في منصة "إكس": "نعم يحق للزوجة الأرملة (المستفيدة في نظام التأمينات) الجمع بين المعاش المستحق من زوجها المتوفى وأجرها بلا حدود".



حياك الله ، نعم يحق للزوجة الارملة (المستفيدة في نظام التأمينات) الجمع بين المعاش المستحق من زوجها المتوفي وأجرها بلا حدود.

نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) May 2, 2024

معاش الوفاة



- يستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية:إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك.- يحسب معاش الوفاة بالنسبة للمشترك المتوفى وهو على رأس العمل بنفس طريقة حساب معاش العجز غير المهني، على ألا يقل عن (1.983.75) ريال.- في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو (60) شهرًا على الأقل مع إضافة المدة المكملة لـ(120) شهرًا، يتم تأدية قيمتها.