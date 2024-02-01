عاجل.. ماذا يحدث إذا خرجت الزوجة من التابعين للزوج في حساب المواطن؟

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أكد حساب المواطن على أن حالة الأهلية للمستفيد (رب الأسرة) يمكن أن تتأثر سلبًا في حال عدم إضافة الزوجة.





خروج الزوجة من التابعين للزوج في حساب المواطن اضافة اعلان



حياك الله، لابد أن تكون الزوجة من ضمن التابعين وفي حال عدم إضافة الزوجة ستصبح حالة الأهلية للمستفيد (رب الأسرة) "غير مؤهل" بسبب عدم توافق البيانات، وفي حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 31, 2024

الحد المانع في حساب المواطن بسبب تعدد الزوجات



حساب المواطن







المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن





