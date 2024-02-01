عاجل.. ماذا يحدث إذا خرجت الزوجة من التابعين للزوج في حساب المواطن؟

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أكد حساب المواطن على أن حالة الأهلية للمستفيد (رب
الأسرة) يمكن أن تتأثر سلبًا في حال عدم إضافة الزوجة.
خروج الزوجة من التابعين للزوج في حساب المواطنوأكد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، على
أنه " لابد
أن تكون الزوجة من ضمن التابعين، وفي حال عدم إضافة الزوجة ستصبح حالة الأهلية
للمستفيد (رب الأسرة) "غير مؤهل" بسبب عدم توافق البيانات، وفي حال وجود
دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة".
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جاء ذلك ردًا من البرنامج على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " في حال خروج الزوجة من التابعين للزوج هل يستمر حساب المواطن للزوج أـو ينقطع؟ علماً أن الزوجة تُسجل بالتأمينات؟".
حياك الله، لابد أن تكون الزوجة من ضمن التابعين وفي حال عدم إضافة الزوجة ستصبح حالة الأهلية للمستفيد (رب الأسرة) "غير مؤهل" بسبب عدم توافق البيانات، وفي حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 31, 2024
الحد المانع في حساب المواطن بسبب تعدد الزوجاتوفي وقت سابق، أرسل أحد المواطنين استفسارًا يقول فيه:
"الرجل اللي عنده بيتين.. لماذا ما يصرف لك بيت لحاله بعدد أفراد الأسرة
المكونة للبيت الواحد.. حرام يمنع البيت الأول بسبب إن البيت الثاني فيه زوجة
معلمة.. ويحسب راتبها مع راتب الزوج ويصل للحد المانع، ويحرم البيت الأول بسبب
راتب الزوجة الثانية.. رغم أن البيت الأول فيه أكثر من 6 تابعين".
وجاء الرد: "أهلا بك، سيكون المتقدم بالطلب "رب الأسرة" ويتم إضافة جميع الزوجات والتابعين في حسابه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017،
ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض
والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية
التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم
وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".
ويتم التسجيل في حساب المواطن عبر الشروط التالية:
- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.