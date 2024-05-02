عاجل.. توضيح مهم من "التأمينات" بشأن مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد الأشخاص يقول فيه:

"أنا على مؤسسة فرديه ونزلت غرامات حق التأمينات الاجتماعية 15 ألف هل فيه حل تخفيض أو شئ من شان نسدد المبلغ كبير والكفيل يقول لازم نسدد".



مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير:

