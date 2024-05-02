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عاجل.. توضيح مهم من "التأمينات" بشأن مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أرشيفية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد الأشخاص يقول فيه:
"أنا على مؤسسة فرديه ونزلت غرامات حق التأمينات الاجتماعية 15 ألف هل فيه حل تخفيض أو شئ من شان نسدد المبلغ كبير والكفيل يقول لازم نسدد".اضافة اعلان

مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير:

وجاء رد "التأمينات" عبر منصة "إكس"، بأنه :" يمكنك التقدم لمبادرة الإعفاء في حال توفر الشروط  وهي مبادرة تتبناها المؤسسة تعنى بتحفيـز وتشجيع المنشآت ومساندتهم بتحمل الأعباء المالية من خلال إعفائهم من غرامات التأخير المحتسبة ومن غرامات المخالفات مقابل سداد مبلغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة".
وتابعت : وتشمل المبادرة  الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الناشئة قبل صدور قرار البدء بالمبادرة بتاريخ 03/03/2024م ، وخطوات التقديم كالتالي:
1.الدخول على حساب المنشأة في (تأميناتي أعمال).
2.اختيار الخدمات المالية.
3.اختيار مبادرة المؤسسة للإعفاء من الغرامات
واختتمت التأمينا:" وبخصوص التقسيط يمكنك الإطلاع على شروط التقسيط والمستندات اللازمة وخطوات التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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