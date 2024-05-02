جهز أوراقك.. فتح باب التوظيف في الهيئة العامة لعقارات الدولة

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:





المسميات الوظيفية في الهيئة العامة لعقارات الدولة



طريقة التقديم



1 - مدير إدارة استمرارية الأعمال:- المتطلبات: درجة البكالوريوس في "إدارة الأعمال" أو ما يعادله مع خبرة 9 سنوات.2 - خبير تصميم:- المتطلبات: درجة البكالوريوس في "التسويق، التواصل الإعلامي" أو ما يعادله مع خبرة 7 سنوات.3 - كبير أخصائي أعمال تميز:- المتطلبات: درجة البكالوريوس في "إدارة الأعمال"، أو ما يعادله مع خبرة 6 سنوات.التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.





نبذة عن الهيئة



وتأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.