تنبيه عاجل بخصوص تأخر إيداع الدعم السكني لهؤلاء

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أعلن برنامج سكني، اليوم الأحد، استمرار إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين من الدعم السكني.

وحول سبب تأخر الإيداع، قال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية".



مرحباً

العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) April 7, 2024



الدعم السكني



شروط الحصول على الدعم السكني



ويتم إيداع الدعم السكني في حسابات المشمولين بالدعم في 24 من كل شهر ميلادي، في حال لم يوافق يوم إجازة أو عطلة رسمية.ويتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.