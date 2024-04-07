تنبيه عاجل بخصوص تأخر إيداع الدعم السكني لهؤلاء

أعلن برنامج سكني، اليوم الأحد، استمرار إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين من الدعم السكني.
وحول سبب تأخر الإيداع، قال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية".
مرحباً— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) April 7, 2024
العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.
ويتم إيداع الدعم السكني في حسابات المشمولين بالدعم في 24 من كل شهر ميلادي، في حال لم يوافق يوم إجازة أو عطلة رسمية.
الدعم السكني
ويتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.
شروط الحصول على الدعم السكنييتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.