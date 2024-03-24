توضيح مهم من سكني بخصوص إتاحة تسهيلات إضافية

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أعلن برنامج سكني، استمرار التمويل المدعوم، على أن يتم الكشف عن أي تسهيلات قد تتوافر.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين: "هل يوجد دعم سكني للعسكرين ١٦٠ ألفًا؟"، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "شمل التعليق مبادرات الدعم الإضافي لكافة المنتجات، فيما نواصل تقديم الدعم من خلال التمويل المدعوم، وفور إتاحة أي تسهيلات إضافية سيتم الإعلان عن ذلك من خلال منصات سكني الرسمية".

مرحباً،



شمل التعليق مبادرات الدعم الإضافي لكافة المنتجات، فيما نواصل تقديم الدعم من خلال التمويل المدعوم، وفور إتاحة أي تسهيلات إضافية سيتم الإعلان عن ذلك من خلال منصات سكني الرسمية. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) March 24, 2024

وأودع صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، 963 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و "الصندوق العقاري" لشهر مارس 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مارس نحو 57.5 مليار ريال.





شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.