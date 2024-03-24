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توضيح عاجل للموقوف خدماته بخصوص استحقاق الدعم السكني

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دعم سكني
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يوافق اليوم الأحد، موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وفي هذا الإطار، يتساءل أحد المتابعين: "أنا علي إيقاف خدمات هل إذا نزل الدعم السكني يحجز على المبلغ؟".اضافة اعلان
ورد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، ولكن قد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية ويمكنك التسجيل بالمستشار العقاري ومراجعة الجهة التمويلية المناسبة لك".


مستفيدو الدعم السكني الموقوف خدماتهم

وتدعو وزارة الإسكان المستفيدين الذين عليهم أحكام إيقاف الخدمات، التسجيل بالمستشار العقاري ومراجعة الجهة التمويلية المناسبة.
وتعمل خدمة المستشار العقاري مع برنامج الدعم السكني المحدث لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، وذلك من خلال تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ ثابت 100 ألف ريال أو 150 ألف ريال، حسب مصفوفة المنتجات المعتمدة، ويُعطى البرنامج للشخص المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

إيداع دعم مارس 2024 لمستفيدي سكني

 أودع صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، 963 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و "الصندوق العقاري" لشهر مارس 2024.
 وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.
مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مارس نحو 57.5 مليار ريال.


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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