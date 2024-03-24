عاجل.. إيداع 963 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" مارس 2024

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أودع صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، 963 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر مارس 2024.





إيداع دعم مارس 2024 لمستفيدي سكني



شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مارس نحو 57.5 مليار ريال.وبيّن بن ماضي أن استمرارية الدعم السكني تأتي تأكيدًا وتتويجًا للجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك السكن الملائم بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة "صمم دعمك" ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج سكني، برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية.وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.