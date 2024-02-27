تغيير الآيبان البنكي هل يؤثر على استحقاق دفعة مارس من حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن مدى أحقية الحصول على دفعة شهر مارس عند تغيير الآيبان البنكي.



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ "10 فبراير" سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر" ابريل" وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان".

وأضاف: "ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا".



في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ "10 فبراير" سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر" ابريل" وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان ، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 26, 2024

موعد صرف حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

