عاجل.. هل يحق للبنك خصم مبلغ تمويلي من حساب المواطن في يوم الجمعة؟

أ أ

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال مواطن يستوضح فيه عن إمكانية البرنامج خصم مبلغ تمويلي من الحساب وما صحة ذلك؟





خصم مبلغ تمويلي من حساب المواطن:



التواصل مع خدمة العملاء في حساب المواطن:



نزول الدفعة ناقصة في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول يفه :" السلام عليكم عزيزي هل يحق للبنك خصم مبلغ تمويلي من حساب المواطن في يوم الجمعة وما هو الإجراء الصحيح؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام ، لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".وأوضح أنه "في حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي http://my.samacares.sa ".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، والذي يستوضح من البرنامج عن كيفية التواصل مع خدمة العملاء.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" كيف أتواصل مكالمة مع خدمة العملاء؟".وجاء الرد :" حياك الله.. نحن في خدمتك تفضل بطرح استفسارك، وبإمكانك التواصل بمركز اتصال حساب مواطن على الرقم الموحد 19912 من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً من الأحد الى الخميس.. نسعد بخدمتك".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن سبب نزول دفعته ناقصة في استحقاقه الشهري للدعم.وكان أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه " الدفعة اللي نزلت لي ناقصة.. وش السبب؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله: "أهلا بك عزيزي المستفيد.. بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق "الدفعات المالية"..نسعد بخدمتك".