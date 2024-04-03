عاجل.. بعد إيداع الدعم.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن الأهلية

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن أسباب عدم الأهلية، بعد ساعات قليلة من إيداع الدعم لشهر أبريل الجاري.

ووجه أحد المستفيدين سؤالا بعد إيداع دعم أبريل عبر حساب خدمة المستفيدين قال فيه : أنا غير مؤهل لماذا؟".



حساب المواطن وعدم الأهلية



حالة غير مشمولة في دفعة أبريل:



إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن:



وأجاب حساب المواطن، بقوله : "حياك الله، بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك من خلال أيقونة (دراسة الأهلية)".وأضاف حساب المواطن: "يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".كذلك أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن يتساءل عن سبب عدم شموله في دفعة شهر أبريل التي أعلن عنها البرنامج واعتمدها قبل دخول عيد الفطر المبارك.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ملف المستفيد مكتمل كلياً مع موافقة المرفقات ورفعت اعتراض وجاني منتهية بتاريخ ١٤ /٣ .. لما للآن غير مؤهل؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين:"أهلاً بك.. حالة الاعتراض "منتهية " تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ " 10 مارس " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو".. نسعد بخدمتك".كما استفسر أيضا عن هل سيكون ضمن دفعة أبريل أم لا قائلا:" يعني هالشهر ما يجيني شي ؟".ورد عليه حساب خدمة المستفيدين قائلا :" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو" ، ولن تشملك دفعة شهر "أبريل".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن عدم تمكنه في إدخال رقم الميلاد أثناء التسجيل وكيف يتمكن من التغلب على هذا المشكلة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"ما يقبل معي تاريخ الميلاد بالرد الآلي رغم إدخال التاريخ بطريقة صحيحة..والرد الآلي ما يعطي خيار التواصل مع موظف الخدمة؟".وجاء الرد :" أهلا بك ، يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالهوية المدخلة ، ويتم إدخاله كما يلي اليوم ، الشهر، السنة، مع مراعاة إدخال تاريخ الميلاد بالشكل المطلوب.. نسعد بخدمتك".