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عاجل.. هل إصدار سجل تجاري يمنع استحقاق الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي المطور
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من بين الأسئلة التي يطرحها البعض حول شروط استحقاق الضمان الاجتماعي، ما يتعلق منها بإصدار سجل تجاري، وما إذا كان ذلك مانعًا للاستحقاق. اضافة اعلان
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على سجل تجاري عند دارسة نتيجة الأهلية مالم يتجاوز العائد من السجل التجاري الحد المانع لاستحقاق المعاش". 


زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي

ووفقًا للتعديلات التي تم إقرارها في أكتوبر الماضي، فقد تم زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20 في المئة للعائل، بحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.
وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالًا بدلًا من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.
وتشمل الزيادةُ جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ5000 ريال.
وتم تطبيق هذه الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.

الحد المانع لمعاش الضمان

وعلى ضوء تلك الزيادة في قيمة معاش الضمان الاجتماعي، فقد تم زيادة الحد المانع ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.
فرد واحد - الحد المانع 1320 ريالاً 
فردان- الحد المانع 1980 ريالاً 
3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً 
4 أفراد - الحد المانع 3300 ريال.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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