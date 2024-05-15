"موان" يعلن عن برنامجه التدريبي لحديثي التخرج

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" عن قرب إطلاق برنامج "موان لحديثي التخرج" الذي يفتح أبوابه للخريجين الطموحين في مختلف التخصصات؛ بهدف صقل مهاراتهم ورفع كفاءة أدائهم في قطاع إدارة النفايات.





"موان" يُعلن عن برنامجه التدريبي لحديثي التخرج

ويهدف البرنامج الذي سيطلق يوم الأحد 19 مايو 2024م إلى تدريب الخريجين والخريجات في عدة مجالات بيئية تمتد حتى 6 أشهر، حيث سيتولى تدريب الخريجين خبراء ومسؤولون في المركز، مما يمنحهم تجربة عملية تثري مهاراتهم وتعزز قدراتهم، ليصبحوا روادًا في مجال الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع التحديات البيئية بفعالية.





إعداد الخريجين لسوق العمل

ويأتي برنامج "موان لحديثي التخرج" كجزء من جهود المركز الوطني لإدارة النفايات لتعزيز قدرات الشباب السعودي وإسهامهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتطويرها بإعداد الخريجين لسوق العمل المستقبلي محلياً وعالمياً والوصول بهم إلى المنافسة العالمية.