عاجل.. "هدف" يعلن عن 2550 فرصة تدريب وتوظيف في عدد من الجهات الحكومية

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن أكثر من (2550 فرصة وظيفية وتدريبية) للجنسين بعدة مناطق بالمملكة.





2550 فرصة وظيفية وتدريبية اضافة اعلان



جهات التدريب والتوظيف:



مناطق التدريب:



مجالات التدريب:



الشروط العامة:



الفئات المستهدفة:



آلية الدعم:



المزايا في مجال التدريب والتوظيف:



طريقة التقديم:



وذلك من خلال التسجيل في برنامج (تطوير الخريجين) التدريب على رأس العمل، للانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى (6) أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.- وزارة التعليم (إدارة تعليم المدينة المنورة).- النيابة العامة.- وزارة الحج والعمرة.- وزارة الاستثمار.- وزارة النقل.- وزارة الاقتصاد والتخطيط.- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.- وزارة البيئة والمياه والزراعة.- وزارة الرياضة.- وزارة الصحة.- الهيئة الملكية.- هيئة حقوق الإنسان.- الهيئة العامة للغذاء والدواء.- الهيئة العامة للعقار.- هيئة الصحة العامة.- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.- الهيئة العامة للمساحة.- الهيئة العامة للمنافسة.- الهيئة العامة للنقل.- أمانة منطقة القصيم.- أمانة منطقة الباحة... وأخرى.- (منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة نجران، منطقة جازان، منطقة الباحة، المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة عسير).1- صحية.2- هندسية.3- تقنية.4- إدارية.5- فنية وأخرى.1- أن يكون سعودي الجنسية.2- أن يكون مسجل في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.3- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاث أشهر السابقة.5- ألا يكون ملتحقاً بأي عمل حالياً في القطاع العام أو الخاص.6- ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.7- ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد عن فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.1- خريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات.2- خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس فأعلى.- يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لدعم خريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية وحملة البكالوريوس فأعلى بمكافأة تبلغ (3,000) ريال شهرياً، ولمدة تتراوح من 3 أشهر الى 6 أشهر .1- تقليص الفجوة بين مؤهلات الفرد والمهارات المطلوبة لسوق العمل.2- تهيئة وتطوير الخريجين بالخبرة العملية والمهنية وفق احتياج سوق العمل.3- توفير تجارب عملية عالية الجودة وزيادة فرص التوظيف.4- مكافأة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية تبلغ (3,000) ريال شهرياً.- من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة):