السبت، 15 رجب 1445 ، 27 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "هدف" يعلن عن 2550 فرصة تدريب وتوظيف في عدد من الجهات الحكومية

صندوق هدف
صندوق هدف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن أكثر من (2550 فرصة وظيفية وتدريبية) للجنسين بعدة مناطق بالمملكة.

2550 فرصة وظيفية وتدريبيةاضافة اعلان


وذلك من خلال التسجيل في برنامج (تطوير الخريجين) التدريب على رأس العمل، للانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى (6) أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

جهات التدريب والتوظيف:


- وزارة التعليم (إدارة تعليم المدينة المنورة).
- النيابة العامة.
- وزارة الحج والعمرة.
- وزارة الاستثمار.
- وزارة النقل.
- وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الرياضة.
- وزارة الصحة.
- الهيئة الملكية.
- هيئة حقوق الإنسان.
- الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- الهيئة العامة للعقار.
- هيئة الصحة العامة.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- الهيئة العامة للمساحة.
- الهيئة العامة للمنافسة.
- الهيئة العامة للنقل.
- أمانة منطقة القصيم.
- أمانة منطقة الباحة.
.. وأخرى.

مناطق التدريب:


- (منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة نجران، منطقة جازان، منطقة الباحة، المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة عسير).

مجالات التدريب:

1- صحية.
2- هندسية.
3- تقنية.
4- إدارية.
5- فنية وأخرى.

الشروط العامة:

1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون مسجل في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.
3- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.
4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاث أشهر السابقة.
5- ألا يكون ملتحقاً بأي عمل حالياً في القطاع العام أو الخاص.
6- ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
7- ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد عن فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.

 الفئات المستهدفة:

1- خريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات.
2- خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس فأعلى.

آلية الدعم:

- يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لدعم خريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية وحملة البكالوريوس فأعلى بمكافأة تبلغ (3,000) ريال شهرياً، ولمدة تتراوح من 3 أشهر الى 6 أشهر .

المزايا في مجال التدريب والتوظيف:

1- تقليص الفجوة بين مؤهلات الفرد والمهارات المطلوبة لسوق العمل.
2- تهيئة وتطوير الخريجين بالخبرة العملية والمهنية وفق احتياج سوق العمل.
3- توفير تجارب عملية عالية الجودة وزيادة فرص التوظيف.
4- مكافأة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية تبلغ (3,000) ريال شهرياً.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة):
اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب جميع شهور عام 2024

عاجل.. طريقة التبليغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق "الموارد البشرية" وموعد دراسة أهلية الضمان

عاجل.. رابط وطريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة 26

عاجل.. متزوج من امرأتين وراتب زوجته المعلّمة تسبب في الحد المانع بحساب المواطن..ماذا يفعل؟

عاجل.. موعد صدور أهلية حساب المواطن وطريقة الاعتراض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة السعودية للسياحة 2:37 ص الإثنين، 15 يناير 2024

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

شركة المياه الوطنية 9:54 م الأحد، 14 يناير 2024

شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة

المركز الوطني للأرصاد 6:06 م السبت، 06 يناير 2024

المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

وزارة الاقتصاد والتخطيط 10:13 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
10:30 م الجمعة، 26 يناير 2024

أقل سن للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية

وظائف-شاغرة-1694636191-0
10:24 م الجمعة، 26 يناير 2024

اختتام "يوم المهنة".. توفير 3700 وظيفة في 50 شركة وطنية ودولية

الضمان الاجتماعي
7:29 م الجمعة، 26 يناير 2024

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

حساب مواطن
7:22 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية
8:58 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. "التأمينات" تكشف عن حالة يتم فيها إنهاء نشاط المنشأة تلقائيًا

منصة اعتماد
7:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. في دقيقة واحدة.. طريقة ورابط الاستعلام عن رواتب العاملين بالقطاع الحكومي عبر "اعتماد"

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
6:08 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. توقعات بمنخفض قطبي يبدأ خلال أيام.. وطقس شديد البرودة وثلوج شمال المملكة

البنك المركزي
5:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. موعد ورابط التقديم في ابتعاث البنك المركزي برواتب تنافسية

حساب المواطن - ريال
4:14 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب جميع شهور عام 2024

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
3:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. طريقة التبليغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق "الموارد البشرية" وموعد دراسة أهلية الضمان