المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أ أ
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر 8 وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف المركز الوطني للأرصاد:
اضافة اعلان
1- مسؤول الاتصالات:
- درجة الماجستير في تخصص (الاتصال والإعلام، الإدارة العامة، العلوم الاجتماعية، العلاقات الدولية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في بيئة عمل مُماثلة مع خبرة مهنية في مجال الاتصالات.
2- مسؤول البرنامج المساعد (وظيفتان):
- درجة الماجستير في تخصص (العلاقات الدولية، الاقتصاد، السياسة العامة، الدراسات البيئية، المناخ) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في تطوير وتنفيذ سياسات ومشاريع عمليات الأعمال وتسهيل الابتكار في عمليات البرامج.
3- مُحلل بيانات:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنة واحدة في تحليل الأعمال وإدارة البيانات.
- معرفة ممتازة بأنظمة جمع البيانات، منهجيات تنظيف البيانات، قواعد البيانات والأتمتة.
- الإلمام ببرنامج Microsoft Excel، Power Bi، Canva.
4- مسؤول الاتصالات الاستراتيجية:
- درجة الماجستير في تخصص (الاتصالات، الصحافة) أو ما يعادلها (يمكن قبول لحملة البكالوريوس مع خبرة إضافة 4 سنوات).
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في ترجمة المحتوى المعقد إلى مخرجات اتصال بسيطة وفعالة.
- مهارات متقدمة في استخدام الحاسب الآلي ومهارات كتابية وتحليلية واتصال ممتازة.
- القدرة على التواصل بسهولة وفعالية باستخدام قنوات اتصال متعددة.
5- رئيس قسم شبكات المراقبة والقياس:
- درجة الماجستير في تخصص (الرياضيات، الفيزياء، الأرصاد الجوية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العمل الوطني والدولي ذو مسؤولية في خدمة الأرصاد الجوية.
- خبرة سابقة في بناء الشراكات، القيادة وتمكين الآخرين، التواصل، والتخطيط والتنظيم.
- القدرة على إدارة مشاريع تقنية وتعاونية كبيرة ومعقدة.
6- مسؤول علمي:
- درجة الماجستير ويفضّل الدكتوراه في تخصص (الأرصاد الجوية، علوم الغلاف الجوي، الفيزياء، الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أنشطة ذات صلة بنظام الرصد العالمي (الأرصاد الجوية) أو ما يماثلها.
7- قائد خطة تنفيذ الاستراتيجية:
- درجة الماجستير في تخصص (العلوم السياسية، العلوم الاجتماعية، العلوم الطبيعية، الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة 5 سنوات في بيئة علمية أو تقنية، خاصة في المنظمات الدولية.
طريقة التقديم على وظائف الأرصاد:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا