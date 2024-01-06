المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر 8 وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





وظائف المركز الوطني للأرصاد: اضافة اعلان



طريقة التقديم على وظائف الأرصاد:

