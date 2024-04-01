الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

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عاجل.. حالة الطلب "مكتمل كليا".. هل تعني أن المستفيد "مؤهل" في حساب المواطن؟

حساب مواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين، يستوضح عن معنى عبارة "حالة الطلب مكتمل كليا بدون الحاجة للمرفقات".

ماذا تعني حالة الطلب "مكتمل كليا" في حساب المواطن؟اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" مكتمل كلياً إيش معناها مؤهل ولا لأ".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" حياك الله ، حالة الطلب "مكتمل كلياً بدون الحاجة للمرفقات " تعني أن طلبك مكتمل ولا يتطلب منك إرفاق مستندات ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)، نسعد بخدمتك".

حالة غير مشمولة في دفعة أبريل:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن يتساءل عن سبب عدم شموله في دفعة شهر أبريل التي أعلن عنها البرنامج واعتمدها قبل دخول عيد الفطر المبارك.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ملف المستفيد مكتمل كلياً مع موافقة المرفقات ورفعت اعتراض وجاني منتهية بتاريخ ١٤ /٣ .. لما للآن غير مؤهل؟".
 وجاء الرد من خدمة المستفيدين:"أهلاً بك.. حالة الاعتراض "منتهية " تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ " 10 مارس " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو".. نسعد بخدمتك".
كما استفسر أيضا عن هل سيكون ضمن دفعة أبريل أم لا قائلا:" يعني هالشهر ما يجيني شي ؟".
ورد عليه حساب خدمة المستفيدين قائلا :" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو" ، ولن تشملك دفعة شهر "أبريل".

إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن عدم تمكنه في إدخال رقم الميلاد أثناء التسجيل وكيف يتمكن من التغلب على هذا المشكلة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"ما يقبل معي تاريخ الميلاد بالرد الآلي رغم إدخال التاريخ بطريقة صحيحة..والرد الآلي ما يعطي خيار التواصل مع موظف الخدمة؟".
وجاء الرد :" أهلا بك ، يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالهوية المدخلة ، ويتم إدخاله كما يلي اليوم ، الشهر، السنة، مع مراعاة إدخال تاريخ الميلاد بالشكل المطلوب.. نسعد بخدمتك".

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