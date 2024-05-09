الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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أبشر: 5 خطوات للاستفادة من خدمة تعريف تابع

ابشر - رخصة القيادة
منصة أبشر
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أوضحت منصة أبشر بالتفصيل خطوات الاستفادة من خدمة تعريف تابع عبر حساب المستفيد في المنصة.

خدمة تعريف تابعاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من أبشر، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل تم حذف أيقونة تعريف تابع ؟".
وأجابت منصة أبشر بقولها : "يرجى الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر أفراد عبر الرابط المرفق
"هنا"،  واتباع الخطوات
- النقر على خدماتي
- ثم الأحوال المدنية
- خدمات الهوية الوطنية
- إصدار الهوية الوطنية لفرد الأسرة، حيث يتم التعريف بالتابع تلقائياً

تحديث منصة أبشر

أيضا، أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك في يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024م، بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.
 وحثّت المنصة المستفيدين على المبادرة بإتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها قبل وقت كافٍ من الموعد المحدد.
وقد يتعذّر تنفيذ بعض الخدمات خلال وقت التحديثات، موضحة أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعيها لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.


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