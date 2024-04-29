عاجل.. التقاعد المبكر للقطاع الخاص 25 أم 30 سنة خدمة.. توضيح مهم من التأمينات؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك او 60 شهر كحد ادنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية .
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. استفساري بخصوص التقاعد المبكر للقطاع الخاص هل عند سن 25 سنة أو 30 سنة خدمة؟".
التأمينات وسنوات التقاعد المبكروأجابت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء، بقولها: "حياك الله.. يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك او 60 شهر كحد ادنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية ، او توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين ويمكنك الاطلاع على شروط صرف معاش التقاعد عبر الرابط "اضغط هنا".
توحيد موعد صرف المعاشات التقاعديةوأعلنت "التأمينات" عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وصرفها بداية كل شهر ميلادي اعتبارًا من 1 مايو 2024م.
وبينت أن هذا الاجراء يأتي حرصًا منها على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده لكافة العملاء بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة.
كما يأتي تماشيًا مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وأوضحت "التأمينات"، أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات لكافة العملاء في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، حيث سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
صرف المعاشات مقدمًاوأضافت أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يعد صرفًا مقدمًا لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.
وأكدت أنه حرصًا من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر إبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل، على أن يُصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة العملاء اعتبارًا من 1 مايو 2024م.