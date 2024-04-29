عاجل.. التقاعد المبكر للقطاع الخاص 25 أم 30 سنة خدمة.. توضيح مهم من التأمينات؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك او 60 شهر كحد ادنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية .

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. استفساري بخصوص التقاعد المبكر للقطاع الخاص هل عند سن 25 سنة أو 30 سنة خدمة؟".



التأمينات وسنوات التقاعد المبكر



توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية



صرف المعاشات مقدمًا

