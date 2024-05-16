لم يتم تحديث حالة الاعتراض على المخالفة بعد أسبوع.. المرور يعلق

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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤل واستفسار من أحد المستفيدين، بشأن الإجراء المطلوب حال عدم تحديث حالة الاعتراض على المخالفة لقرابة الأسبوع.



الاعتراض على المخالفة المرورية:



وجاء في سؤال المستفيد : "حتى الآن لم يتم تحديث حالة الاعتراض للمخالفة المرورية بعد مرور 7 أيام، ما الحل؟".وأجاب المرور بقوله : "مرحباً بك، تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة . شكراً لتواصلك".

التوقف قبل المناطق المخصصة لعبور المشاة:



متى تُسحب رخصة القيادة؟



أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنبيهًا بشأن التوقف قبل المناطق المخصصة لعبور المشاة.وحذرت على حسابها في منصة إكس، من عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم، مشيرة إلى ما يصاحب ذلك من مخاطر وتداعيات.وأوضحت "المرور"، أن عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة يعرض حياة الناس للخطر، ويتسبب في تعطيل الحركة المرورية.يذكر أن عملية سحب رخصة القيادة في المملكة، تكون عندما يصل الشخص المخالف إلى تجميع 18 نقطة في نظام مخالفات المرور خلال السنة الهجرية، عندما يحدث ذلك، يتم سحب رخصة القيادة نهائيًا، يُذكر أن النظام يحتسب النقاط على أساس المخالفات المرورية، وكل مخالفة لها نقاط محددة تتم تسجيلها في حساب السائق.