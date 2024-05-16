الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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لم يتم تحديث حالة الاعتراض على المخالفة بعد أسبوع.. المرور يعلق

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق
المرور
أ أ
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤل واستفسار من أحد المستفيدين، بشأن الإجراء المطلوب حال عدم تحديث حالة الاعتراض على المخالفة لقرابة الأسبوع.

الاعتراض على المخالفة المرورية:اضافة اعلان

وجاء في سؤال المستفيد : "حتى الآن لم يتم تحديث حالة الاعتراض للمخالفة المرورية بعد مرور 7 أيام، ما الحل؟".
وأجاب المرور بقوله : "مرحباً بك، تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة . شكراً لتواصلك".

التوقف قبل المناطق المخصصة لعبور المشاة:

أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنبيهًا بشأن التوقف قبل المناطق المخصصة لعبور المشاة.
وحذرت على حسابها في منصة إكس، من عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم، مشيرة إلى ما يصاحب ذلك من مخاطر وتداعيات.
وأوضحت "المرور"، أن عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة يعرض حياة الناس للخطر، ويتسبب في تعطيل الحركة المرورية.

متى تُسحب رخصة القيادة؟

يذكر أن عملية سحب رخصة القيادة في المملكة، تكون عندما يصل الشخص المخالف إلى تجميع 18 نقطة في نظام مخالفات المرور خلال السنة الهجرية، عندما يحدث ذلك، يتم سحب رخصة القيادة نهائيًا، يُذكر أن النظام يحتسب النقاط على أساس المخالفات المرورية، وكل مخالفة لها نقاط محددة تتم تسجيلها في حساب السائق.

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