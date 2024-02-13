زوجته حصلت على الدعم الريفي لمدة سنة.. هل يؤثر ذلك على حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطن يتساءل عن مدى تأثير الدعم الريفي على استحقاق الدخل الشهري في حساب المواطن.





تأثير الدعم الريفي على حساب المواطن:



المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" هل الدعم الريفي يؤثر على حساب المواطن.. زوجتي بتقدم وبيجيها دعم شهري لمدة سنة.. هل يعتبر من دخل الأسرة؟".وجاء الرد : "أهلا بك.. في حال وجود دخل إضافي للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية صرف المبالغ المرتجعة مع الدعم الشهري.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" يعني المبلغ المرتجع ذا يصرف لي أو يشطب أو كيف؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري؟".إيقاف خدمات في حساب المواطن:أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار بشأن إيقاف خدمات لأحد المواطنين ، وكيفية الاستفادة من الدعم.وكان سؤال قد وجه للحساب يستفسر فيه قائلا :" لو سمحت إذا الموظفة وراتبها ٤٠٠٠ وراتب زوجها ١٣٦٠٠ ريال هل يستحقون حساب المواطن؟ علما بأن الزوج عليه إيقاف خدمات".وجاء الر د: " في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".