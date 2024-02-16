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عاجل.. هل يلزم الإفصاح عن إعانة "متلازمة داون" في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع على حساب المواطن على سؤال مواطن يستوضح فيه عن ضرورة الإبلاغ عن إعانة "متلازمة داون" أم لا يجب الإفصاح عنها.
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إضافة إعانة متلازمة داون في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه : "عندي ولد عنده متلازمة الداون يستلم مبلغ إعانة ... هل يعتبر مصدر دخل يجب الإفصاح عنه؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"أهلاً بك، لا يتم الإفصاح عن دخل" التأهيل الشامل" ضمن الدخل ،نسعد بخدمتك ".

تأثير الدعم الريفي على حساب المواطن:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل عن مدى تأثير الدعم الريفي على استحقاق الدخل الشهري في حساب المواطن:
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" هل الدعم الريفي يؤثر على حساب المواطن.. زوجتي بتقدم وبيجيها دعم شهري لمدة سنة.. هل يعتبر من دخل الأسرة؟".

وجاء الرد : "أهلا بك.. في حال وجود دخل إضافي للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".

التسجيل في حساب المواطن على رقم الجوال الجديد:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال، بشأن كيفية التسجيل في حساب المواطن على رقم الجوال الجديد حالة إلغاء الرقم القديم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. رقمي القديم تم إلغاؤه.. كيف أقدر أخلي حساب المواطن على رقمي الجديد؟".
وجاءه الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام.. بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال".

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