عاجل.. هل يلزم الإفصاح عن إعانة "متلازمة داون" في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع على حساب المواطن على سؤال مواطن يستوضح فيه عن ضرورة الإبلاغ عن إعانة "متلازمة داون" أم لا يجب الإفصاح عنها.





إضافة إعانة متلازمة داون في حساب المواطن:



تأثير الدعم الريفي على حساب المواطن:



التسجيل في حساب المواطن على رقم الجوال الجديد:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه : "عندي ولد عنده متلازمة الداون يستلم مبلغ إعانة ... هل يعتبر مصدر دخل يجب الإفصاح عنه؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"أهلاً بك، لا يتم الإفصاح عن دخل" التأهيل الشامل" ضمن الدخل ،نسعد بخدمتك ".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل عن مدى تأثير الدعم الريفي على استحقاق الدخل الشهري في حساب المواطن:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" هل الدعم الريفي يؤثر على حساب المواطن.. زوجتي بتقدم وبيجيها دعم شهري لمدة سنة.. هل يعتبر من دخل الأسرة؟".وجاء الرد : "أهلا بك.. في حال وجود دخل إضافي للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال، بشأن كيفية التسجيل في حساب المواطن على رقم الجوال الجديد حالة إلغاء الرقم القديم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. رقمي القديم تم إلغاؤه.. كيف أقدر أخلي حساب المواطن على رقمي الجديد؟".وجاءه الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام.. بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال".