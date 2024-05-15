تقويم التعليم توضح.. هل الاختبارات الرقمية تعقد في وقت محدد أم طوال العام؟

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام ويمكن للطلاب التسجيل حسب المقاعد الشاغرة.



تقويم التعليم والاختبارات الرقمية



نصائح للحصول على الدرجات الكاملة



الاهتمام من الصف الأول الابتدائي



جاء ذلك في رد من تقويم التعليم عبر حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مستفيدة استفسرت بشأن موعد الاختبارات الرقمية.وأجابت تقويم التعليم بقولها: "مرحبا.. الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام وبإمكانك التسجيل حسب المقاعد الشاغرة، بالتوفيق".من جهته، وجه الخبير التربوي أنور الزهراني نصيحة ذهبية لمذاكرة اختباري "القدرات" و"التحصيلي"، مؤكدا أنه لا توجد حجة لغياب الطلاب؛ استعدادا لهذين الاختبارين.وقال الزهراني لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية": "إن وجود الطالب، داخل المدرسة وسط معلميه قبل اختبار التحصيلي أفيد له وممكن يراجع مع معلميه ويستعلم عن أي استفسار، مضيفا أن الاختبارات تتم أيام الإجازات وليس هناك حجة لغياب الطالب.أكد الزهراني أن اختبارات القدرات والتحصيلي تركز على علوم معينة الرياضيات والعلوم واللغة العربية، وهذه هي المواد الأساسية والتي مفترض أن يكون هناك تعاون من البداية ومن أولياء الأمور والأسر بحيث يبدأ الطلاب في التركيز على هذه المواد من الطفولة المبكرة كما ذكرنا.وواصل الزهراني بقوله : "هذه مواد أساسية ويعتمد مستقبل الطالب عليها بشكل كبير، وهناك مواد أخرى مهمة ولكن دورها تكاملي مع هذه المواد الثلاثة".وختم الزهراني بقوله : ننصح باهتمام أولياء الأمور من الصف الأول الابتدائي وصعودا، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الطالب مع أولياء الأمور مع المعلمين للتركيز على هذه المواد حتى الوصول لمرحلة الاختبار ليكون الموضوع سهل ويسير".