عاجل.. حساب المواطن: في هذه الحالة يجب التوجه للبنك المركزي

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أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن سبب حجز أحد البنوك لحساب المواطن.





حجز حساب المواطن في البنك:



التواصل مع خدمة العملاء في حساب المواطن:



حذف مصدر دخل في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه :" الراجحي قام بحجز حساب المواطن مصروف الأبناء بسبب إيقاف الخدمات".وجاء الرد من قبل خدمة المستفيدين: "أهلا بك، لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".وأوضح أنه في حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي http://samacares.sa، نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، والذي يستوضح من البرنامج عن كيفية التواصل مع خدمة العملاء.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" كيف أتواصل مكالمة مع خدمة العملاء؟".وجاء الرد :" حياك الله.. نحن في خدمتك تفضل بطرح استفسارك، وبإمكانك التواصل بمركز اتصال حساب مواطن على الرقم الموحد 19912 من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً من الأحد إلى الخميس.. نسعد بخدمتك".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية حذف "مصدر دخل" لم يعد موجودا لديه الآن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أحذف مصدر دخل لم يعد موجود الآن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول : " وعليكم السلام.. بإمكانك حذف الدخل عن طريق حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة) وحذف الدخل ثم الضغط على " حفظ " ، نسعد بخدمتك".