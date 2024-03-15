عاجل.. عند تقدم شخص لشراء عقار مرهون.. هل يمكن نقل المديونية إليه أم سدادها كاملة من المالك؟

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على سؤال وجه له من قبل مالك عقار يستفسر عن طبيعة نقل المديونية لشخص تقدم لشراء عقار مرهون.



نقل المديونية أثناء شراء عقار مرهون:



عدم فك الرهن رغم سداد كامل القرض العقاري:



سداد القرض في الصندوق العقاري لفك الرهن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم هل يمكن نقل المديونية لشخص آخر يريد شراء منزل مرهون لدى الصندوق.. ولا لازم سداد المديونية من المالك؟" .وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد يتم سداد كامل المتأخرات لاستكمال إجراءات المبايعة.. سعدنا بتواصلك".كما رد حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار مهم وجهه مواطن للبرنامج، حول عدم فك الرهن بالرغم من أنه قام بسداد كامل القرض العقاري ودفعة دعم العسكريين.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " لقد قمت بسداد كامل القرض العقاري وتم أيضاً سداد دفعة دعم العسكريين..وتم رفع طلب من قبل بنك الراجحي الى الصندوق العقاري للموافقة على فك الرهن وإلى الآن لم يفك الرهن.. الصندوق يردني للبنك والبنك يردني للصندوق".وجاء الرد :" عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق حول استفسارك , يرجى التواصل والمتابعة مع الجهة التمويلية . سعدنا بتواصلكأيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية سداد القرض لأجل فك الرهن.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول يفه :" السلام عليكم.. تم سداد القرض العقاري للبنك الأهلي سداد مبكر.. والمتبقي للإفراغ سداد الدعم العسكري..كيف آلية السداد ليتم فك الرهن؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" يقوم المستفيد بسداد القرض الإضافي الحسن لمبادرة دعم العسكريين بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض العقاري "الأساسي" مع الجهة التمويلية "البنك الممول".