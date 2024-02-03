عاجل.. ليس يوم 10.. حساب المواطن يكشف موعد إيداع الدعم لشهر فبراير

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مع كل بداية شهر يتسائل البعض عن موعد إيداع دعم حساب المواطن، حيث بدأ البعض يبحث عن موعد إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير، وهو ما سنقدمه لكم في هذه السطور مع معرفة آلية التعرف على قيمة الاستحقاق للمستفيدين المؤهلين. اضافة اعلان





موعد إيداع الدفعة 75 من حساب المواطن

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



أهلية الدفعة 75 من حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

