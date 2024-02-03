السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. ليس يوم 10.. حساب المواطن يكشف موعد إيداع الدعم لشهر فبراير

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
مع كل بداية شهر يتسائل البعض عن موعد إيداع دعم حساب المواطن، حيث بدأ البعض يبحث عن موعد إيداع الدفعة 75 - لشهر فبراير، وهو ما سنقدمه لكم في هذه السطور مع معرفة آلية التعرف على قيمة الاستحقاق للمستفيدين المؤهلين.اضافة اعلان

موعد إيداع الدفعة 75 من حساب المواطن


أوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير " حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير".
وقال :" تصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم"، وأتاح البرنامج معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية: (⁦⁦(من هنا.

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم

وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات. 


أهلية الدفعة 75 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن الأحد الماضي، صدور نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).
وأتاح البرنامج، التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج في إفادة سابقة إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
وتابع: "ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


اقرأ أيضا

عاجل.. كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات

عاجل.. خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة بنحو 100 ألف ريال

عاجل.. صرف دفعة فبراير من حساب المواطن في هذا الموعد

تنبيه عاجل لـ"المرور" من ارتكاب هذا الأمر الخطير أثناء هطول الأمطار

إعلامي: استثمر مع الشركات المالية المرخصة وتجنّب "النصابين والحرامية"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب مواطن 7:00 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمتوفية زوجته

حساب مواطن 6:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لحاملي بطاقات التنقل

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة 1:00 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن للمستفيدين: هذه الرسالة تعني أنك تستحق التعويض

حساب المواطن 9:00 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين بشأن عمليات الاحتيال

اقرأ أيضا

رابت - الراتب - ريال -
5:11 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تنبيه عاجل من التأمينات بخصوص تأخير صرف ساند

أمانة الشرقية
4:57 م الجمعة، 02 فبراير 2024

التقديم الاثنين القادم.. وظائف في أمانة المنطقة الشرقية بنظام التعاقد

حساب المواطن - ريال
4:28 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد الإيداع وقيمة الاستحقاق

حساب المواطن - التسجيل
12:54 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. قبل أيام من إيداع حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص الدعم الإضافي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ثلوج طبرجل
5:37 م السبت، 03 فبراير 2024

شاهد.. تكون الصقيع وتجمد المياه في طبرجل

حساب المواطن
5:24 م السبت، 03 فبراير 2024

هل القرض العقاري يؤثر على الدعم؟ توضيح مهم من حساب المواطن

نودلز
5:04 م السبت، 03 فبراير 2024

"الغذاء والدواء" ترد على فيديو اكتشاف حشرات في "النودلز" بعد وضعها تحت المجهر

حساب المواطن
5:03 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. ليس يوم 10.. حساب المواطن يكشف موعد إيداع الدعم لشهر فبراير

وزارة الداخلية
3:00 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. الداخلية تُنفذ حكم الشرع في مواطن بمكة المكرمة.. تعرف على جريمته المروعة

أسعار العملات الريال
2:30 م السبت، 03 فبراير 2024

سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت