عاجل.. حساب المواطن للمستفيدين: هذه الرسالة تعني أنك تستحق التعويض

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع رسالة موجهة من أحد الأشخاص يتساءل فيها عن "المبالغ المرتجعة".
المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:
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وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم لو سمحت إيش معنى هذا؟"، ثم قام بإرسال نص الرسالة التي تحمل صورة لمبلغ مرتجع لحساب خدمة المستفيدين.
وجاء الرد : " وعليكم السلام .. المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك".
خطابات رسمية من حساب المواطن:وفي وقت سابق وجه أيضا حساب خدمة المستفيدين تنبيها مهما للمواطنين بشأن إصدار حساب المواطن بيانات أو مكاتبات رسمية للمواطنين.
جاء هذا في رده على أحد المواطنين والذي تساءل قائلا : " السلام عليكم.. أنا أحتاج برنت ضروري من حساب المواطن عن 7 سنوات بتاريخ التسجيل والمبالغ اللي انصرفت باسمي كوني تابع وضروري أقدم هذي البيانات للمحكمة لأن مطلوب مني البينة ".
وأجاب حساب خدمة المستفيدين في رده : " وعليكم السلام.. حساب المواطن لا يصدر أي خطابات رسمية، نسعد بخدمتك".