عاجل.. حساب المواطن للمستفيدين: هذه الرسالة تعني أنك تستحق التعويض

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع رسالة موجهة من أحد الأشخاص يتساءل فيها عن "المبالغ المرتجعة".





المبالغ المرتجعة في حساب المواطن: اضافة اعلان



خطابات رسمية من حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم لو سمحت إيش معنى هذا؟"، ثم قام بإرسال نص الرسالة التي تحمل صورة لمبلغ مرتجع لحساب خدمة المستفيدين.وجاء الرد : " وعليكم السلام .. المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك".وفي وقت سابق وجه أيضا حساب خدمة المستفيدين تنبيها مهما للمواطنين بشأن إصدار حساب المواطن بيانات أو مكاتبات رسمية للمواطنين.جاء هذا في رده على أحد المواطنين والذي تساءل قائلا : " السلام عليكم.. أنا أحتاج برنت ضروري من حساب المواطن عن 7 سنوات بتاريخ التسجيل والمبالغ اللي انصرفت باسمي كوني تابع وضروري أقدم هذي البيانات للمحكمة لأن مطلوب مني البينة ".وأجاب حساب خدمة المستفيدين في رده : " وعليكم السلام.. حساب المواطن لا يصدر أي خطابات رسمية، نسعد بخدمتك".