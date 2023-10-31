وظائف شاغرة للعمل عن بعد.. رابط التقديم

أ أ

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:



عن البرنامج

طريقة التقديم:

