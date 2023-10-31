في الرياض.. مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية - عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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