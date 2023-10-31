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في الرياض.. مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

مدينة الملك سعود الطبية
مدينة الملك سعود
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية - عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


مساعد استشاري امراض الكلى ( طبيب استشاري مساعد -أمراض كلى ).
ممرضة طاقم.
مساعد استشاري امراض الكلى ( طبيب استشاري مساعد -أمراض كلى ).
ممرضة العناية بالجروح.
أخصائي تمريض.
والمزيد ...َ

عن المدينة:


مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ. وعلى مر السنين، شكلت مدينة الملك سعود الطبية  شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض. تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة، وحاليًا تتمتع  بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8،000 موظف. كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية هي: المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة إلى مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

طريقة التقديم:


أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: 

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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