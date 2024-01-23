توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن احتساب دخل الأسرة.. قبل خصم القروض أم بعده؟

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كشف حساب المواطن عن ما إذا كان يتم احتساب دخل الأسرة قبل خصم القروض أم بعد الخصم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية". اضافة اعلان



وعليكم السلام ، لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 22, 2024



الحد المانع لاستحقاق الدعم

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

