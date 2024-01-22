طريقة معرفة الحد المانع في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن آلية معرفة الحد المانع لاستحقاق الدعم.
معرفة الحد المانع في حساب المواطنوقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد: "لمعرفة الحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".
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وأعلن البرنامج في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
اهلابك ، لمعرفة الحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 22, 2024
تحديث الحاسبة التقديريةوفي إفادة سابقة، أبان البرنامج عن إجراء تحديث على الحاسبة التقديرية التي يتم استخدامها من قبل المستفيدين لمعرفة حجم استحقاقهم من برنامج الدعم.
وقال: "تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج. وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)".
خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعموحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن ( من هنا) .
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
"- حدد حالتك في الخيارات.
طريقة معرفة مقدار الدعم لكل مواطن.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.