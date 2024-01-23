تنبيه مهم من حساب المواطن للمستحق "الموقوف خدماته"

أ أ

حث حساب المواطن، المستحق "الموقوف خدماته" على سرعة التوجه للبنك لصرف الدعم.

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط"، وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

أهلا بك ، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 22, 2024

اضافة اعلان

استقطاع البنك من دعم حساب المواطن



خطوات يتعين اتخاذها في حال عدم صرف الدعم



تقديم اعتراض في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

