عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بفرع الرياض

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن، يسأل عن مواعيد العمل الرمضانية لفرع الرياض.



مواعيد عمل الصندوق العقاري في رمضان.



موعد إيداع الدعم الشهري في الصندوق العقاري:



إيقاف الدعم في صندوق العقاري بسبب إعادة الجدولة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ما هي أوقات عملكم في رمضان في فرع الرياض".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. أوقات عمل الفروع خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.. سعدنا بتواصلك".كما رد حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق، على الموعد المحدد للدعم الشهري، وذلك في رده على مقترح مواطن يطالب بأن يكون الإيداع في يوم 15 من كل شهر.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أسعد الله مسائكم بكل خير عندي اقتراح بخصوص الدعم للمواطنين الذين استفادوا من القرض بإدخال الدعم في حسابهم في يوم ١٥ من كل شهر بدلا من يوم ٢٤ للمتقاعدين ويوم ٢٦ من كل شهر بالنسبة للموظفين ".وجاء الرد :" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر , إلى يومين عمل كحد أقصى".أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يستوضح عن سبب إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " قمت بعمل إعادة جدولة للقرض العقاري من قبل مصرف الراجحي لكن للأسف تم إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة بحيث لم يتم الاعتماد للعقد الجديد".وأوضح أن مصرف الراجحي أفاد أن تخير الدعم من قبل الصندوق العقاري .. أرجو حل شكواي ورفع الضرر عني.وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم رفع طلب إعادة الجدولة والمتابعة عن طريق الجهة الممولة.. سعدنا بتواصلك".