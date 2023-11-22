عاجل.. فرص عمل لحاملي الماجستير والدكتوراة بجامعة الحدود الشمالية.. التقديم اليوم

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح باب طلبات التعاون في التدريس للكوادر الوطنية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراة في مختلف التخصصات بالكلية التطبيقية بعرعر وفرعيها بمحافظتي رفحاء وطريف. اضافة اعلان

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات على منصة التقديم الإلكترونية في موقع الجامعة يبدأ اليوم الأربعاء، ويستمر إلى نهاية دوام يوم غدٍ الخميس.





التخصصات المطلوبة



شروط التقديم



وشملت التخصصات المطلوبة:- علوم الحاسب.- إدارة الأعمال.- القانون.- التصميم الجرافيكي.- المحاسبة.وحددت الجامعة عددًا من الشروط للتقديم، من أبرزها:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.- تكون الأولوية لحامل المؤهل والمعدل الأعلى.- تكون جميع المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم للتعاون بنظام "الانتظام الدراسي".- أن توجد موافقة صريحة من جهة العمل للمرشح بطلب التعاون.- تقديم إفادة من المرشح بعدم وجود عمل لمن لا يعملون.- استيفاء أي متطلبات وشروط أخرى خاصة بالكلية التطبيقية.