وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر.. رابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان



المسميات الوظيفية:



مهندس بارج كبير.

منسق التدريب على السلامة III

فني إلكترونيات أول.

عامل الكهرباء.

أخصائي إدارة الموارد البشرية.

مشغل رافعة.

أخصائي إدارة الموارد البشرية.

منسق مراقبة الوثائق.

مشغل رافعة.

مدير تكنولوجيا المعلومات.

والمزيد ...

عن الشركة:



شركة أرامكو روان للحفر مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان للحفر، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري، تمتلك وتدير أسطولاً من منصات الحفر، و، يمثل هذا المشروع المشترك علامة فارقة في طريق تطوير قطاع الطاقة السعودي التنافسي ، كما تم تضمينه في برنامج إضافة القيمة الإجمالية (iktva) لشركة أرامكو السعودية و الرؤية السعودية 2030.





طريقة التقديم:



أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:



رابط التقديم - (اضغط هنا).