الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر.. رابط التقديم

ارامكو السعودية
أرامكو
أ أ
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

مهندس بارج كبير.
منسق التدريب على السلامة III
فني إلكترونيات أول.
عامل الكهرباء.
أخصائي إدارة الموارد البشرية.
مشغل رافعة.
أخصائي إدارة الموارد البشرية.
منسق مراقبة الوثائق.
مشغل رافعة.
مدير تكنولوجيا المعلومات.
والمزيد ...
عن الشركة:

شركة أرامكو روان للحفر مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان للحفر، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري، تمتلك وتدير أسطولاً من منصات الحفر، و، يمثل هذا المشروع المشترك علامة فارقة في طريق تطوير قطاع الطاقة السعودي التنافسي ، كما تم تضمينه في برنامج إضافة القيمة الإجمالية (iktva) لشركة أرامكو السعودية و الرؤية السعودية 2030.


طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
6:07 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل ظهور "العلامة الصفراء" يعني أنك غير مقبول في حساب المواطن؟

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
5:45 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

في حال إيقاف الخدمات.. ما هو الإجراء للحصول على دعم حساب المواطن؟

الجوازات
5:41 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل يمكن السفر إلى دول الخليج أثناء تجديد الجواز؟.. توضيح مهم من الجوازات

حساب مواطن
3:32 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

كيفية تسجيل الأرملة غير السعودية وأبنائها في حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

خطوات تسديد رسوم اختبار قياس للمسجلين في الضمان الاجتماعي

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أقصى مدة لسريان تأشيرة العمرة.. تنتهي في هذا التاريخ

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

رواتب - راتب - ريال - وظائف 10:17 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

رواتب حتى 14 ألف ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين

F8VsZE-W8AAKH1d 11:18 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

ارامكو روان 6:36 م السبت، 07 أكتوبر 2023

للمواطنين فقط.. أرامكو تعلن عن حاجتها لموظفين للعمل في "الشرقية"

غازكو 9:42 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

براتب 8000 ريال.. وظائف شاغرة في "غازكو"

اقرأ أيضا

اختبار القدرة المعرفية
11:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

الطقس جازان
11:15 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من الدفاع المدني حول حالة الطقس في جازان

وزارة الحرس الوطني
11:02 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. الحرس الوطني يطرح عشرات الوظائف للثانوية فأعلى

حساب المواطن
10:54 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

إحباط تهريب المخدرات
6:22 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

سريعة ومتلاحقة... توجيه ضربات أمنية لمهربي المخدرات على هذه المناطق

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
5:45 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

في حال إيقاف الخدمات.. ما هو الإجراء للحصول على دعم حساب المواطن؟

الجوازات
5:41 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل يمكن السفر إلى دول الخليج أثناء تجديد الجواز؟.. توضيح مهم من الجوازات

الطيران المدني (2)
5:28 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الطيران المدني: على مقدمي خدمات الطيران استيفاء المتطلبات والتراخيص بدءا من هذا الموعد

حفظ التمر
5:22 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

كيفية تبخير وتجفيف التمور بعد عملية الحصاد؟

ا
5:16 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عمل بطولي.. المواطن صافي العمري يكشف عملية إنقاذه لعائلة حاصرتها السيول بالباحة