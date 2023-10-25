رابط التقديم.. فرص عمل بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسمى الوظيفي:



المؤهلات والخبرات:



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