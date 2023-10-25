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رابط التقديم.. فرص عمل بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فرص وظائف
ارشيفية
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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:


موظف التدقيق الإداري.

المؤهلات والخبرات:


التعليم/الترخيص:

 - درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات/ الأعمال أو ما يعادلها من جامعة معتمدة (أساسي).
 - درجة الماجستير في إدارة المستشفيات/ الأعمال أو ما يعادلها من جامعة معتمدة (مرغوب فيه).
الخبرة العملية:

- خبرة لا تقل عن سنتين (2) في العمل في دور التدقيق الإداري/مراقبة الجودة أو في منصب معادل ذي صلة يتطلب جمع البيانات وتحليلها (أساسي).
- خبرة عمل لا تقل عن سنة واحدة (1) في مرافق الرعاية الصحية/المستشفى (مرغوب فيه ).


عن المستشفى:


 مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.
طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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