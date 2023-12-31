عاجل.. طريقة ورابط الاستعلام عن الشهادة الصحية عبر منصة "بلدي"

أ أ

سعت المملكة خلال السنوات الماضية لتقديم خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين أمور معيشتهم وحياتهم ولا تضطرهم للذهاب إلى المكاتب أو المقار الحكومية.

اضافة اعلان







طريقة ورابط الاستعلام عن الشهادة الصحية عبر منصة "بلدي"



ومن بين الخدمات التي أعلنت المملكة تقديمها هي طريقة الاستعلام عن الشهادة الصحية وذلك عبر منصة "بلدي".









وفي الخطوات التالية يمكن الاستعلام عن الشهادة الصحية:



طريقة استخراج شهادة صحية جديدة وقيمة الرسوم



1- زيارة منصة بلدي الالكترونية من هنا 2- كتابة الاسم ورقم الهوية الشخصية.3- حدد الخدمات الشهادة الصحية.4- كتابة البيانات التي يطلبها النظام.5- تدوين أرقام الإقامة للمقيمين.6- اختر مربع البحث.7- يظهر لك بعد ذلك كل البيانات حول الشهادة الصحية الخاصة لك وكل ما يتعلق بها.8- طبع الشهادة لتقديمها إلى الجهات التي تطلبها.1- تسجيل دخول على منصة بلدي.2- القائمة التي سوف تظهر أمامك على الشاشة يتم تعيين الخدمات الصحية.3- بعد ذلك حدد استخراج الشهادة الصحية.4- اختر مربع بداية الخدمات.5- إدخال رقم جوال الخاص بي وتسجيل رقم التحقق المرسل له ثم اضف في الأول اسم صاحب الطلب.6- حدد الصفة لمقدم الطلب الذي يقدمه عن نفسه أم أنه مفوض ام انه ملك للمنشأة.7- تسجيل البيانات الخاصة بالمنشأة ثم كتابة الموقع الجغرافي لها وتحديد الشارع والمدينة.8- أنقر على مربع إرسال الطلب.9- من خلال وزارة الصحة وفقا لقوانين الأمانة العامة يقوم بعمل الفحوصات.10- رسوم الشهادة الصحية تبلغ حوالي 60 ريالا.11- صلاحية الشهادة تكون مدتها ستة أشهر من تاريخ صدورها.12- عند إنتهاء فترة صلاحية الشهادة يجب تجديد الشهادة لعدم التعرض لغرامات المخالفة عند عدم التجديد.





