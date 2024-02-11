عاجل.. رواتب وبدل وتأمين.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت
شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" بمدينة الجبيل الصناعية، عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
أرامكو
تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات
الوظائف1 -
أخصائي الخزينة.
2 - مهندس تآكل أول.
3 - محاسب المدفوعات.
4 - مُحلل مشتريات أول.
5 - منسق خدمات التموين.
6 - مهندس مراقبة العمليات.
7 - مهندس أول سلامة العمليات.
8 - منسق خدمات الفعاليات والتموين.
9 - محاسب أول المشاريع والأصول.
التخصصات
المطلوبة-
المالية.
- الهندسة.
- المحاسبة.
- إدارة الفنادق.
- إدارة الأعمال.
- هندسة البترول.
- دبلوم في التغذية.
- الكيمياء التحليلية.
- الهندسة الكيميائية.
- الهندسة الميكانيكية.
- علوم وهندسة المواد.
- هندسة الأجهزة والتحكم.
- أو ما يعادلها.
من
المزايا والحقوق الوظيفية-
بدل نقل.
- بدل سكن.
- تأمين صحي.
- راتب أساسي مجزي.
- برنامج تملك المنزل (للمواطنين).
طريقة
التقديم-
من خلال الرابط التالي:
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