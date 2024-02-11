عاجل.. رواتب وبدل وتأمين.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" بمدينة الجبيل الصناعية، عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.





أرامكو تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات



الوظائف



التخصصات المطلوبة



من المزايا والحقوق الوظيفية



طريقة التقديم

