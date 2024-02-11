الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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عاجل.. رواتب وبدل وتأمين.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

ساتورب
وظائف ارامكو ساتورب
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" بمدينة الجبيل الصناعية، عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

أرامكو تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات


الوظائف

1 - أخصائي الخزينة.
2 - مهندس تآكل أول.
3 - محاسب المدفوعات.
4 - مُحلل مشتريات أول.
5 - منسق خدمات التموين.
6 - مهندس مراقبة العمليات.
7 - مهندس أول سلامة العمليات.
8 - منسق خدمات الفعاليات والتموين.
9 - محاسب أول المشاريع والأصول.

التخصصات المطلوبة

- المالية.
- الهندسة.
- المحاسبة.
- إدارة الفنادق.
- إدارة الأعمال.
- هندسة البترول.
- دبلوم في التغذية.
- الكيمياء التحليلية.
- الهندسة الكيميائية.
- الهندسة الميكانيكية.
- علوم وهندسة المواد.
- هندسة الأجهزة والتحكم.
- أو ما يعادلها.

من المزايا والحقوق الوظيفية

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- تأمين صحي.
- راتب أساسي مجزي.
- برنامج تملك المنزل (للمواطنين).

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
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